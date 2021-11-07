Tatar: "Bir millet aynı zamanda 3 devletiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının bugün Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olmayı başardığına işaret ederek, “Hep birlikte olmalıyız. Bizim mücadelemiz sizin de mücadeleniz olmalıdır. Büyük Türk dünyasına baktığımızda hepimizin özlemleri, kader birliği vardır, birlikte olmak, güçlü olmak zamanıdır” dedi.

“Bir millet, aynı zamanda üç devletiz” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve kardeş devlet Paksitan’la hep birlikte daha güçlü olmak özlemini dile getirdi.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun davetlisi olarak İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karabağ zaferinin birinci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Karabağ Azerbaycan’ındır” etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan’dan bakan, milletvekili ile bir çok üst düzey yetkilinin katıldığı, KKTC ve Azerbaycan’ın birlik olacağı zafer şöleninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de Azerbaycan’da yaşanan bütün bu gelişmeleri büyük muhabbet, özlem ve dualarla takip ettiklerini ifade ederek, “Azerbaycan’ın zaferi bizim, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve tüm Türk dünyasının zaferidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, aynı soydan gelen, aynı milletin evladı olarak, bizlerin gönül birliği ve kader birliğiyle hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, gelecekte de birlikte, güçlü olabilmek için bu şekilde siyasetin geliştirilmesi, birlik ve beraberliğin devamı için büyük millet olarak dik durulması gerektiğini vurguladı.

“Başkomutan İlham Aliyev’i kutluyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Onun başkanlığında Azerbaycan büyük bir zafer kazandı. Azerbaycan’ın Karabağ zaferinin 1. Yıldönümü, bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“MAZLUM MİLLETLERİN YAŞADIKLARININ ASLA UNUTULMAMASI GEREK”

Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ta yıllarca büyük bir esaret, büyük bir zulüm yaşadıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, mazlum milletlerin yaşadıklarının asla unutulmaması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta, İstiklal Savaşı sırasında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce verdiği mücadeleyi büyük bir iftiharla izlendiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkı için büyük bir güç, iftihar kaynağı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’den aldığı güçle soykırıma, zulme karşı sonuna kadar direndiğini ifade ederek, “bizi yok etmek pahasına her türlü saldırıya karşı, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama rüyalarını kendilerine helal etmedik, saldırılara karşı durduk” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının bugün Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olmayı başardığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Hep birlikte olmalıyız. Bizim mücadelemiz sizin de mücadeleniz olmalıdır. Büyük Türk dünyasına baktığımızda hepimizin özlemleri, kader birliği vardır, birlikte olmak, güçlü olmak zamanıdır” dedi.

KKTC’YE SAHİP ÇIKILMASI GEREK

“Doğu Akdeniz’de sizlerin onuru, sizlerin de şerefi, haysiyeti olan KKTC’ye sahip çıkılması gerek” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çünkü biz de büyük Türk dünyasının bir parçasıyız. Kıbrıs Türk halkı sizlerin kardeşidir, Kıbrıs Türk halkı mücahit bir halktır. Kıbrıs Türkleri Rum Yunan ikilisine karşı sonuna kadar savaşmış, şehitler vermiş, bedeller ödemiş ama direnmiştir. Bizim bayraklarımız gönderde sallanmaya devam etmiştir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu Büyük Türk milleti için bir onur ve haysiyet meselesidir. Böyle bir günde sizlerin bayramını kutlarken Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev’e selamlarını iletiyorum. Ona başarılar diliyorum. Gardaş halkımız olarak bizlerle birlikte Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de bize verdiği destekle, Pakistan’dan gelen Başkonsolosun da dediği gibi bir millet, aynı zamanda üç devletiz. Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve kardeş devlet Paksitan’la hep birlikte daha güçlü olmak özlemiyle sizleri selamlıyorum. Büyük Türk milletinin daha güçlü olabilmesi için bir kez daha bu uğurda canlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilere minnet duygularımı ifade ediyorum.”

KKTC’YE DESTEK OLUNMALI

Ekonomik olarak işbirliklerinin artması gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin şu anda ekonomik ve diplomatik anlamda bazı sıkıntıları olsa da, bize yapılan haksızlıklar, ambargolar ve engellemelerin bizleri yıldırmak için yapıldığını, Rumlara yama yapmak için Kıbrıs Türk halkının üzerine gelen bütün baskılara karşı direnmeye çalıştığını söyledi.

Ekonomik olarak güçlü olabilmek için işbirliklerine ihtiyaç olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasını “Azerbaycan ve Pakistan’daki kardeşlerimizle ve Türk dünyasının diğer devletleriyle özellikle ekonomik anlamda, turizm anlamında işbirliklerinin güçlendirilerek, KKTC’ye destek olunmasına ihtiyaç vardır” ifadeleriyle noktaladı.