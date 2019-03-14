Tatar: "Birlik olursak KKTC kazanır"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “ KKTC halkının birlik ve beraberlik içinde olması, Anavatan Türkiye ile işbirliğini sürdürmesi halinde mutlaka istediklerini elde edeceğini, kazanacağını” kaydetti.

Ersin Tatar, bu sonucu bilenlerin Kıbrıs Türk Halkı’nı bölmeye, Anavatan Türkiye’den ayırmaya çalıştıklarını savundu ve “Kim neyi, niçin savunuyor, arkasında kim olabilir diye düşününce mesele anlaşılıyor. Halk olarak uyanık olmalı, İçimizde başkaları adına faaliyet yürütenlere geçit vermemeliyiz. Birlik olursak KKTC kazanır. Biz kazanırız. Başkaları değil” diye konuştu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde dün gece Alayköy’ü ziyaret etti.

Tatar Alayköy’de yaptığı konuşmada, UBP’ya halkın desteğinin arttığını belirtti ve “Ne yaparlarsa yapsınlar bizim önümüzü kesemezler. Halk , bu ülkeyi en iyi yönetecek kadroların , kendisine en iyi hizmet verecek partinin UBP olduğunu yaşayarak anlamıştır” dedi.

Tüm sektörlerin kötüye gittiğini, üniversitelere gelen öğrenci ve turist sayısında önemli düşüşler yaşandığını, üretimin gerilemekte olduğunu iddia eden Tatar, Türkiye ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü imzalayamamanın izahı olamayacağı görüşünü de ifade etti.

Tatar, artık büyük projeler, cesaretli, gerçekçi adımlar atarak ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlamak gerektiğini de belirtti.