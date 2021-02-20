Tatar: "Biz artık sesimizi ve tezimizi dünya gündemine taşıdık"

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin egemen bir devlet olduğunu, dünyanın da KKTC’nin var olduğunu bildiğini ve ayrı bir halk olmasına saygı duyduklarını ifade ederek, Rum tarafı da dahil tüm dünyada artık iki devletli çözümün tartışıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, tüm dünyaya Mavi Vatan’da KKTC’nin öneminin arttığı mesajlarının verildiğini ifade ederek, “Biz artık sesimizi ve tezimizi dünya gündemine taşıdık” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı sivil toplum örgütü başkanları ile video konferans yoluyla bir araya gelerek, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri ve güncel konuları görüştü ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, bazı sivil toplum örgütü başkanları ile gerçekleştirdiği video konferansta, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yeni bir sayfanın açıldığını ve halktan yetki alan yeni bir siyasetin ve vizyonun söz konusu olduğunu belirterek, sürdürülebilir bir anlaşma için iki halkın onayının gerekliliğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin egemen bir devlet olduğunu, dünyanın da KKTC’nin var olduğunu bildiğini ve ayrı bir halk olmasına saygı duyduklarını ifade ederek, Rum tarafı da dahil tüm dünyada artık iki devletli çözümün tartışıldığını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin tanınmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasında uyumlu çalışmaların olmasıyla dıştan bakıldığında tutarlı ve güçlü bir Türk tarafı pozisyonu olduğunu belirtti ve Türkiye Cumhuriyeti ile yüzde yüz uyum içinde geliştirilen egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet politikasının dünyanın gündemine geldiğini vurguladı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de güçlü ve lider bir ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk tarafının kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, tüm dünyaya Mavi Vatan’da KKTC’nin öneminin arttığı mesajlarının verildiğini ifade ederek, “Biz artık sesimizi ve tezimizi dünya gündemine taşıdık” dedi.

KKTC’nin güçlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de daha gelişmiş, kalkınmış ve üretken bir yapının oluşması, hayat kalitesinin arttırılması için her türlü projeye destek için çalışmaların pandemi sonrası da hızlanacağını belirterek, sağlık hizmeti konusunda yaratılmış olan algının da etkisiyle KKTC’nin aşama aşama gelişerek cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

Covid-19 pandemisine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu dönemde yaşanan sıkıntıların en kısa sürede geride kalmasını temenni ettiğini ve Türkiye’nin desteği ile ulusal aşılama programının tamamlanmasıyla sıkıntıların aşılacağını, bu süre zarfında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyumlu bir şekilde hayatımıza devam etmemiz gerektiğini söyledi. Acil Durum Hastanesi’nin ikinci dalga yaşadığımız bu dönemde isabetli bir hizmet olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Nisan-Mayıs ayına kadar nüfusun büyük bir kısmının aşılanmasını hedeflediklerini belirterek, Mart ayından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nden aşı gelmeye devam edeceğini ifade etti.

“ALTERNATİFSİZ DEĞİLİZ”

50 yıldır devam eden federasyon görüşmelerinin tükendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafı ile Türk tarafının federasyon anlayışının örtüşmediğini, Rum tarafının federasyon anlayışında Türkiye’nin zaman içinde Kıbrıs’taki etkisinin azaltılması düşüncesi olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmasını içerdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, esas olanın kendi kendini yönetme erki olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının alternatifsiz olmadığını, devletin çözüm olsun veya olmasın ilanihaye yaşayacağını vurguladı.

Görüşmeye, Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, KKTC Yardımlaşma Derneği Başkanı Talip Sancar, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu, Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert ve Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça katıldı.

Dernek başkanları, Cumhurbaşkanı Tatar’ın milli ve manevi değerleri güçlü bir Cumhurbaşkanı olarak görevde olmasından duydukları mutluluğu dile getirerek, Türkiye ile bağların güçlenmesinde gösterilen çabadan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sivil toplum örgütleri ile bir araya gelme konusunda gösterdiği hassasiyetten ve kendilerine Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.