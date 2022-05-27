Tatar, bölgede incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Tatar’ın talimatıyla yapılan girişimler sonucu İngiliz Üsleri’nden yangın söndürme helikopteri çalışmalara katılmak üzere bölgeye intikal etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programını iptal ederek Geçitköy’de arazide başlayan ve ormanlık alana yayılıp henüz kontrol altına alınamayan yangının olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın önderliğinde, devletin ilgili tüm birimlerinin söndürülmesi için büyük çaba gösterdiği yangında, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’yla birlikte helikopterle yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatı doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle İngiliz Üsler Bölgesi’nden temin edilen yangın söndürme helikopteri söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye intikal etti.

Türkiye’den yola çıkan 2 adet helikopterin de kısa süre içerisinde bölgeye ulaşması bekleniliyor.