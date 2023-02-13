Tatar Bozdağ’dan bilgi aldı: “Gereği mutlaka yapılacaktır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı arayarak, Adıyaman’daki İsias Otel’e yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve gereğinin mutlaka yapılacağını” belirtti.

Açıklamada, Tatar başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, “35 vatandaşımızın enkazı altında can verdiği İsias Otel’e yönelik olarak soruşturma başlatılması” yönünde karar alınırken, bu talebin yazılı olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Adıyaman Valiliği’ne ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bu talep, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından hemen işleme konulmuş, Adıyaman Başsavcılığı konuyla ilgili olarak soruşturma başlatmış ve uzmanlar tarafından söz konusu otelin enkazından numuneler alınmıştı. Cumhurbaşkanı Tatar da konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, ‘Çocuklarını ve yakınlarını kaybeden aileler emin olsunlar ki, soruşturmanın sonuna kadar yakın takipçisi olacağım’ demişti” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün de öğle saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı telefonla arayarak, deprem felaketi ve can kayıpları dolayısıyla bir kez daha başsağlığı mesajı ile taziyelerini iletirken, İsias Otel’e yönelik olarak başlatılan soruşturmayla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye ve KKTC’de yaşanan acının çok büyük olduğunu, İsias Otel’in enkazında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının birlikte can verdiğini” belirtirken, “birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu felaketin aşılacağını” ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, İsias Otel’de yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri ve başlatılan soruşturma nedeniyle de teşekkürlerini iletti ve bir kez daha söz konusu soruşturmanın yakın takipçisi olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da “başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve gereğinin mutlaka yapılacağını” belirtti.