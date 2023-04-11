Tatar, Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği Başkanı Kenan Yaman ile eski başkan ve yönetim kurulu üyesi Ersu Ekrem’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, geçen ay yaptığı Londra ziyaretine değinerek, Birleşik Krallık’ın garantör ülke olarak önemine vurgu yaptı. Tatar, bu nedenle Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk halkının pozisyonunu ve Kıbrıs Türklerine uygulanan insanlık dışı haksızlıkları anlatmaya devam etmenin önemli olduğunu söyledi.

Rum tarafının anlaşma konusunda isteksiz olduğunu ve ortaya konan tüm çözüm önerilerini reddettiğini belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının en az Kıbrıs Rum halkı kadar müktesep haklara sahip ve egemen olduğunu ve 60 yıldır kendini kendini yönettiğini kaydetti.

“Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığı hasıraltı edilemeyecek bir gerçektir” diyen Tatar, iki devletin iş birliği için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin kabul edilmesi gerektiğine işaret etti.

İki devlet politikasının gerçekçi ve sürdürülebilir bir politika olduğunu belirten Tatar, Londra ziyareti sırasında İngiliz parlamenterlerle ve basın kuruluşlarıyla yaptığı temaslarda izlenen siyaseti anlatmaya devam ettiğini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksızlıkların sona ermesine yönelik Birleşik Krallık’ta her düzeyde sarf edilen aktif çabaların öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği ve Birleşik Krallık’ta bulunan diğer Kıbrıslı Türk derneklere KKTC’nin Birleşik Krallık’taki sesi olmaya devam etmeleri dolayısıyla teşekkür etti.