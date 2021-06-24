Tatar, Brüksel'e gitmek üzere KKTC'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi görüşmelerin başlayabilmek için eşitliğin sağlanması gerektiğini belirterek, “Cenevre’de gerçekleşen gayrı resmi toplantıda ortaya koyduğumuz 6 maddelik önerilerin birincisi yani iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve eşit egemenliğinin garanti altına alınması halinde resmi görüşme süreci başlayabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek amacıyla adadan ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile Brüksel’de görüşecek Guterres’in, çağrısı üzerine kendisine bu görüşme daveti yapmasını olumlu bir adım kabul ettiğini belirtti. BM’nin üst düzey görevlisi Jane Holl Lute ile gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıs’taki taraflar arasındaki eşitliğin sağlanması açısından Anastasiadis ile görüşecek Guterres’in kendisiyle de görüşmesi gerektiğine işaret ettiğini kaydeden Tatar, “Eşitlik anlayışı açısından böyle bir adımın atılması lazımdı” dedi.

Kıbrıs’ta eşitlik temelinde bir anlaşma için büyük mücadele ettiklerini kaydeden Tatar, mevcut parametrelerle bir anlaşma sağlanamadığının açık ve net şekilde ortaya çıktığına işaret ederek, resmi müzakerelere eşitlik sağlanması halinde başlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’den sonra ortak zemin bulma amaçlı ikinci bir gayri resmi toplantıya açık olduğunu ancak onların arzu ettiği gibi Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olacağı bir çözümü amaçlayan bir zemini kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti. Tatar, “Statükonun değişmesi için bizim de onay vermemiz lazım.. Dayatma çözüm kabul etmeyiz..” dedi.