Tatar: "Bu adımı insanlık için attık"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinin bu konuda desteğini aldıktan sonra Maraş adımını atıklarını söyleyerek, “Bu adımı insanlık için attık, bu adımı bu güzelim bölgenin geliştirilebilmesi, kalkındırılması, insanlara kazandırılabilmesi için attık, gerçekten çok mutluyuz” dedi.

Amaçlarının 46 yıldır “bir hayalet şehir” diye nitelendirilen Maraş’ı, gelişen ve büyüyen Mağusa’ya yakışır bir şekilde insanlığa açmak, kalkındırmak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Maraş’ı dibinde, içinde gelişen büyüyen Mağusa’ya açmak, geliştirmek ve kalkındırmak bize yakışan doğru adımdır” diye konuştu.

Maraş’taki mal ve mülk sahiplerine de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Maraş’taki mal ve mülklerin mülkiyet sahiplerine iade edilebileceğini, burasının insanlığa açılmış olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Maraş’ta yaptığı temas ve incelemelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümünde Kıbrıslı Türklerin Cumhuriyet Bayramını kutladığını belirterek, “Kıbrıs Türk halkı kendi cumhuriyetini kurmuş, kendi devletiyle Doğu Akdeniz’de bu güzelim adada Kıbrıs Türk halkı güvenlik barış ve huzur içinde yaşamına devam etmektedir” dedi.

Yıllardır devam eden uluslararası görüşmelerde Güney Kıbrıs’la bir anlaşmaya varılamadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının hala izolasyonlar ve kısıtlamalar altında, tüm engellemelere rağmen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli destekleri ile bir yaşam standardı sağlayabilmek için çalıştığını kaydetti.

Maraş ziyareti ardından Pandemi Hastanesi açılışına gideceklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri ile acil durum hastanesinin pandemiden dolayı 2 ay gibi bir sürede tamamlandığını ve Kıbrıs Türk halkının sağlık hizmetlerine bir önemli alt yapı yatırımı olarak şu anda hizmete gireceğini kaydetti.

KKTC’yi geliştirme çabaları içinde 46 yıldır kapalı olan Maraş için çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu süre içinde Maraş’ın bir bölümünün zaten açık olduğunu, ancak açık olamayan kapalı bölge olarak 46 yıldır muhafaza edilen bu güzelim bölgenin artık açılmaya hazır vaziyette olduğunu söyledi.

Tatar şöyle konuştu:

“Bizlerin girişimleri ile Maraş’ın açılması ve eski sakinlerinin, mal, mülk sahiplerinin de buraya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden gelebilmeleri, mal ve mülklerine kavuşabilmeleri artık insan haklarının bir gereğidir diye düşünüyorum.”

İçte tartıştıktan sonra TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tük hükümetinin bu konuda desteğini aldıktan sonra Maraş adımını atıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu adımı insanlık için attık, bu adımı bu güzelim bölgenin geliştirilebilmesi, kalkındırılması, insanlara kazandırılabilmesi için attık, gerçekten çok mutluyuz” dedi.

Maraş’taki mal ve mülk sahiplerine de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Maraş’taki mal ve mülklerin mülkiyet sahiplerine iade edilebileceğini, burasının insanlığa açılmış olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yolumuz barış, huzur güvenlik yoludur” dedi.