Tatar bu akşam Alanya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda konferans vermek ve temaslarda bulunmak üzere bu akşam Alanya’ya gidiyor.

Temasları çerçevesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde “Akdeniz Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi” konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti hizmet binasının açılış töreni ve Küresel Gazeteciler Konseyi Ödül Töreni’ne de katılacak.

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Hizmet Binası’nın açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde “Akdeniz Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi” konulu konferans verecek.

Cumhurbaşkanı Tatar temasları çerçevesinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret ederek oda üyeleri ile sohbet toplantısı yapacak.

Tatar, Küresel Gazeteciler Konseyi Ödül Töreni’ne de katılarak temaslarını tamamlamasının ardından Cumartesi sabahı KKTC’ye dönecek.