Tatar: “Bu fidanlar bizim gelecek nesillere borcumuzdur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tepebaşı bölgesinde yaşanan orman yangını sonrası devam eden bölgeyi yeniden yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde Kolan British Hospital tarafından düzenlenen anı ormanı fidan dikimi etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, fidan dikimini düzenleyenlere ve katkı koyanlara teşekkür etti. Kolan British Hospital’in gösterdiği toplumsal duyarlılığın örnek teşkil ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, son iki yıldır bölgenin yeniden yeşillendirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ve büyük çaba ortaya konduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nın her doğan bebek için fidan dikimi projesine de atıfta bulundu ve Orman Dairesi’ne fidan dikimi sonrası takibini sağlaması bakımından büyük görev düştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı çağrıda, sıcakların artmasıyla orman yangınları konusunda gerekli kurumlarla istişare halinde tedbirler alınarak trafoların denetlemesi ve etrafında yer alan kuru otların temizlenmesi gerektiğini dile getirdi.

“Bu fidanların büyümesi zaman alacaktır belki ama bu, bizim gelecek nesillere borcumuzdur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Geçitköy Barajı’na yakınlığı bakımından bölgenin önemine dikkat çekerek yeşilin ve doğanın korunması adına yürütülen çalışmaların anlamlı olduğunu vurguladı.