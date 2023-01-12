Tatar: “Bu topraklarda devleti yaşatıp güçlendirmek için gençlik ve spor çok önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu topraklarda devleti yaşatıp güçlendirmek için gençlik ve sporun çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günübirlik resmi ziyaret için öğle saatlerinde KKTC'ye gelen Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kasapoğlu’na TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti.

-Kasapoğlu: "Milli sporcu bursu çalışması için adadayım"

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendisini kabul ettiği için teşekkür ederek, bugün üniversitelerle milli sporcu bursuna yönelik yapılacak çalışmalar için adada bulunduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde bu konuda başlatılan çalışmaların son derece başarılı yürütüldüğüne işaret eden Kasapoğlu, bu sürece şimdi de KKTC’deki üniversitelerin de dahil edileceğini kaydetti.

Akademik olarak çok başarılı olan sporcuların artık bir ikilemde kalmayacaklarını, gençlerin bir yandan spor yaparken, bir yandan da hayallerinin peşinden koşarak, istedikleri alanda eğitim alabileceklerine dikkat çeken Kasapoğlu, bu konuda çok ciddi bir açılım yapacaklarını belirtti.

Bugün ayrıca süreci tamamlanan Çetinkaya sahasında da incelemelerde bulunacaklarını söyleyen Kasapoğlu, KKTC ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda sporun gençlik gibi çok önemli bir alan olduğunu, bu anlamda projelerin artık uygulama safhalarına geçildiğini kaydetti.

Kasapoğlu, bugün ayrıca üniversiteli gençlerle de bir araya geleceklerine işaret ederek çok verimli bir ziyaret olacağı temennisini dile getirdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konu spor ve gençlik olunca heyecanlarının daha da büyük olduğunu söyledi.

Gençlere ve spora çok önem verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Taksim sahası ve Çetinkaya’nın Kıbrıs Türk halkının ilk kulüplerinden biri olduğunu, orada çok büyük mücadeleler verildiğini, futbolun yanı sıra TMT’nin de orada kurulmuş olması nedeniyle Kıbrıslı Türkler için tarihi öneme sahip bir yer olduğunu kaydetti.

Taksim sahasının açılmasıyla Kıbrıs Türk futboluna büyük katkıları olacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı ve gençliğinin hâlâ haksız birtakım ambargo ve izolasyonlara maruz kaldığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York'ta BM’nin 77. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan engelleme, kısıtlama, ambargoların bir zulüm niteliğinde olduğunu ve buna son verilmesi gerektiğini vurguladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin gösterdiği yakın ilgi ve alakaya gençlik adına teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti milli takımları üzerinden, ülke gençleri ve sporcularının dünya sporu ve olimpiyatlarıyla buluşabilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Kıbrıs Türk gençleri için bir kapı olduğunu kaydetti.

KKTC’de futbol federasyonu dışında 33 federasyon daha bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede her türlü sporun yapıldığını ve çok büyük yeteneklerin olduğunu, bu yeteneklerin dünyada yapılan müsabakaların bazılarına katılabilirken bazılarına ise katılımlarının mümkün olmadığını belirtti.

Gençlerin aileleri, antrenörleriyle birlikte çaba göstererek, ambargoları delerek, müsabakalara katıldıklarını ve gittikleri yerlerde KKTC bayrağını sergilediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu gençlerin Kıbrıs Türk halkının mücadelesini gittikleri yerde anlattıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülke milli yüzücülerinden Doğukan Ulaç’ın başararak Yunanistan’a gittiğini, yarışmada dereceye girerek, Yunanistan’da KKTC bayrağı açtığını anlatarak, Doğukan’ı bir kez daha kutlayarak, ülkede böyle mücadeleci çocuklar için TC’nin desteği ve katkılarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Altyapı ve tesisler konusunda büyük ihtiyaçlar olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerin de desteğiyle bunların daha süratle tamamlanması bizim gençliğimizin bir umudu olur. Gençlerin geleceğe güvenle bakmaları için ambargo ve izolasyonların kalkması, sizlerin destekleri önemli” dedi.

Gençlik ve spora sahip çıkmanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu topraklarda bu devleti yaşatıp güçlendirmek için gençlik ve sporun çok önemli olduğunu vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olunmasının Kıbrıslı Türklere yeni kapılar açacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu statüyle yeni etkinlikler, müsabakalarda gençlerin yer bulabilmesi ve anayasal ismiyle KKTC’yi temsil etmeleri temennisinde bulundu.