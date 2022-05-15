Tatar: “Bu topraklarda, her alanda üreterek varlığımızı sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Serdarlı Sestaları 8. Bahar Şenliği’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Serdarlı Sestaları 8. Bahar Şenliği’nin açılışında yaptığı konuşmada, iki yıldan sonra böylesine güzel bir festivalde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Örf, adet ve kültürlerin yaşatılmasında festivallerin büyük önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şenlik kapsamında bir de Serdarlı Muhtarlığı’nda, bugün hayatta olmayan Serdarlılı Ayşe Çimen ve Fatma Gürsu Anısına Üretici Kadınlar Sergisi’nin açılışını yaparak kendilerini rahmetle andı ve onların, el emeği göz nuru eserlerinin sergilenmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Bölgenin merkezi konumundaki Serdarlı'da gençlerin iş bulabilmesi, yatırım ve çalışma ortamlarının çeşitlenmesi ve hizmetlerin artması için hükümet olarak belediye ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar gençlere, kültürel zenginliklerin aktarılması için yapılan bu güzel etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Kadınlarımızın başarılarının tartışılmaz olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, onları üretime teşvik etmek için yapılan girişimleri desteklediğini söyleyerek; “Bu topraklarda, her alanda üreterek varlığımızı sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Serdarlı Belediye başkanına, belediye çalışanlarına ve bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek stantları gezdi, el emeği ürünleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.