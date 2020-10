Tatar: “Bugün bir demokrasi sınavı verildi… Kıbrıs Türk halkının iradesine herkesin saygı duyması gerek”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, 11 adaylı yarışta birinci olduklarını ve bugün bir demokrasi sınavı verildiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının iradesine herkesin saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Bütün davalarının KKTC’nin daha ileriye taşınması, Kıbrıs Türk halkının refahının esenliğinin, güvenliğinin ve müreffeh geleceğinin sağlanabilmesi olduğuna işaret eden Ersin Tatar, “Amacımız, gençlere umut vermek, birlik ve beraberliği pekiştirerek, bu ülkede üretken ve demokratik bir yapıyı, dünyaya haklı sesini duyurabilen onurlu bir halk olarak geleceğe hep birlikte yürüyebilmeyi sağlayabilmektir. Refahı arttırmak, üretken demokratik bir yapıya kavuşarak, Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmak en önemli hedefimizdir” dedi.

Tatar, dünyayı ve ekonomileri yıkan pandemi nedeniyle insanların sandığa gitmediklerini, katlımın az olmasının kendilerini üzdüğünü ifade ederek, 18 Ekim’de, 2. turda sandığa daha fazla insanın gitmesi için çağrıda bulundu.

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar seçim sonuçlarının açıklamasının ardından UBP’nin Sarayönü’ndeki Genel Merkezi’nde halka ve partililerine seslendi.

Partililerin coşkulu tezahüratı ile kürsüye çıkan Ersin Tatar’a eşi Sibel Tatar eşlik etti. Konuşması bir çok kez tezahüratlarla bölünen Tatar, kendisine oy veren vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür etti.

“UBP BİR ZAFER ELDE ETTİ…”

Seçime katılımın az olmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden Tatar, buna rağmen yüzde 33’e yakın oy oranı ile UBP’nin bir zafer elde ettiğini söyledi.

Partinin tüm teşkilat ve örgütlerine çalışmalarından ötürü teşekkür eden Ersin Tatar, KKTC’nin kurucu partisi UBP’nin, üniversiteler, sanayi bölgeleri, tarımsal faaliyetler, Türkiye’den getirilen su projesi, her türlü alt yapı yatırımı, TC ‘nin katkı ve yardımları ile yapılan pandemi hastanesi ve nice yatırımlarla KKTC’yi bugünlere taşıdığını kaydetti.

UBP’nin bundan sonra da buna liderlik ederek bundan sonraki süreçte refahın artırılması için ve Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının onurlu bir şekilde yeni gelecekte yürüyüşünü hızlandırmak için bu yarışın içinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Tatar, halkın bu söylediklerine kanaat getirerek, kendilerini “saraya götüreceğine” inanç belirtti.

“ZAFER BİZİMDİR…”

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın zaferi kendi kazanmış gibi bir takım açıklamalar yaptığını söyleyerek, “Kendi halkına bile saygısı olmayan, bu kadar önemli bir seçimde insanlarımızın sandığa yansıttığı iradeyi bir bakıma görmek ve kabul etmek istememektedir. Zafer bizimdir” dedi.

Kendisinin halkın içinden geldiğini, merdivenleri basamak basamak çıkarak bugünlere geldiğini vurgulayan Ersin Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler geliştirebilen, dünyaya Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her koşulda anlatabilen, dolayısıyla sizlerin temsilcisi olarak o saraya gireceğim. Bunu hazmedemeyenlere buradan cevabımızdır, Kıbrıs Türk halkının iradesine saygılı olunuz.”

Bir hafta daha yapılacak sandık çalışmalarıyla, diğer partilerle istişare ve diyalog içinde gerçek zaferin 18 Ekim’de kendilerinin olacağına inanç belirten Ersin Tatar, her bölgede çok önemli çalışmalar yapıldığını, bölgelerden çıkan farklı sonuçların değerlendirileceğini ifade etti.

Ersin Tatar, zafer için bir hafta daha çalışılması, tüm partiler ve halkla diyalog halinde olunması gerektiğini kaydetti.

Tatar, bütün dünyaya KKTC’nin demokrasisi nasıl en iyi şekilde çalıştığını, sandık neticelerine saygılı olduklarını ve olacaklarını göstererek, bir cumhurbaşkanı olarak kendisinin bütün halkı kucaklayabileceğini vurgulamak istediğini dile getirdi.

