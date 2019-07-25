Tatar: "Büyümenin gerçekleşmesi için reformların hayat bulması lazım"

Başbakan Ersin Tatar, ekonomide mutlaka büyüme gerektiğini belirterek, “Büyümenin gerçekleşebilmesi için de reform çalışmalarının hayat bulması lazım. Bütün kaynakları kamu sektörü tüketirse, özel sektör imkan bulup kalkınamayacaktır” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

ATAN

Kamu Sen Başkanı Metin Atan kabulde yaptığı konuşmada, yeni hükümetin hayırlı olmasını temenni ederek, ülkenin sorunlarını gün geçtikçe arttığına işaret etti.

Kıbrıs konusu, Akdeniz’de yaşanan sıcak gelişmeler yanında içte yaşanan sorunlara dikkat çeken Atan, bunlar konusunda bir an önce gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Atan, Başbakan Tatar’a sorunları ve taleplerini içeren bir dosya takdim etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, ülkede sıkıntıların aşılabilmesi için üretken bir yapının şart olduğunu, bazı reformların yapılabilmesi, üretimin arttırılması için çeşitli sektörlerin kendini geliştirip, ekonomiye olumlu katkıyı yapabilmek adına gerekli ortamın yaratılması gerektiğini söyledi.

Kamunun, çalışanların hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesinin kendilerinin görevi olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, kamu maliyesinin durumunun ortada olduğunu kaydetti.

Bütçe sıkıntısı ve maliyeyle alakalı yapılması gerekenler konusunda bir noktada uzlaşılması gerektiğini vurgulayan Başbakan Tatar, borçlanarak bu sürecin yürütülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hep birlikte karar verilerek, en iyisi, en doğrusu neyse onun yapılması gerektiğini ifade eden Başbakan Ersin Tatar, kamunun etkinliğinin arttırılması, sürdürülebilir bir kamu maliyesi, üretken bir yapı ile çeşitli sektörlerde yatırımlarla, gençliğin önünü açıp, iş imkanları sağlanmasının önemine işaret etti.

Bazı kesimlerin savunduğu gibi hiçbir şeyin dayatmayla olmadığını vurgulayan Başbakan Tatar, her sorunun uzlaşarak çözümlenmesi taraftarı olduğunu söyledi.

Devletten her ay seksen bine yakın çek çıktığını, devletin bu ödemeleri öyle veya böyle yerine getirdiğini belirten Başbakan Tatar, bunun büyük bir yük olduğuna işaret etti.

Tatar şöyle devam etti:

“Tabi ki, haklar korunacaktır, ama bunların hazmedilebilmesi için mutlaka ekonomide büyüme lazımdır. O büyümenin gerçekleşebilmesi için de reform çalışmalarının hayat bulması lazımdır. Bütün kaynakları kamu sektörü tüketirse, özel sektör imkan bulup kalkınamayacaktır.”

Başbakan Tatar, hedeflerinin kamu maliyesini ve devletin bir takım taahhütlerini ve mükellefiyetlerini en doğru şekilde yöneterek, sektörlerin önün açılması olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, iş birliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.