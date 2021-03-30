Tatar, Cenevre öncesi hukukçular ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrıresmi toplantısı öncesi Kıbrıs konusunu hukuk zemininde ele almak üzere KKTC’de kayıtlı hukukçularla bir araya geldi.

Görüşmede, Kıbrıs meselesi siyasi boyutu ile birlikte hukuk zemininde de ele alındı.

Toplantıya Av. Güner Göktuğ, Av. Arif Erişen, Av. Cemal Gündüz, Av. Gülboy Güryel, Av. Batuhan Halim, Av. Mustafa Akbilen ve Av. Şefik Aşçıoğulları katıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar’a, Müzakere Heyeti Üyesi ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önümüzdeki günlerde, farklı bölgelerden hukukçular ile değerlendirme toplantılarına devam edecek.