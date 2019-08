Tatar: "Çeşitli çalışmalarla açığı kapatmaya çalışıyoruz"

Başbakan Ersin Tatar, El-Sen'in iddiaları ve Maliye Bakanlığı'na yönelik eleştirileri konusunda, kendisinin Maliye Bakanı’ndan aldığı bilginin, "karşılıklı hesaplaşmalarda, Maliye Bakanlığı’nın Elektrik Kurumu’na bir borcu olmayacağı" yönünde olduğunu söyledi.

Tatar, “Çünkü tahsilatın yüzde 10’u KDV’dir, o da KIB-TEK’in kasasındadır” ifadelerini kullandı.

BRTK gibi, belediyeler gibi kurumların borçlarından da bahsedildiğine işaret eden Tatar, “Eğer bütçesi Maliye’nin bütçesi dışındaysa o borç ilgili kurumun borcudur, o kurumla alakalı bir düzenleme gerekmektedir” dedi.

“TÜRKİYE TEMASLARIM HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİ VERDİM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile olağan görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

“Türkiye temaslarım hakkında kapsamlı, detaylı bilgiler verdim. Karşılıklı olarak bazı meseleleri enine boyuna değerlendirdik” diyen Tatar, ele alınan konular arasında kara sınır kapılarda yaşanan sıkıntılar da olduğunu belirtti.

Tatar, “Özellikle Metehan kapısında ve bu akışın nasıl rahatlatılabileceği noktasında bazı görüşlerimi paylaştım. Ledra Palace ile ilgili bazı düşüncelerimi kendisine aktardım” dedi.

Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü bağlamında Türkiye yetkilileri ile yaptığı görüşmeler ve para akışının nasıl olacağı konusunda da Akıncı’ya bilgiler verdiğini anlatan Tatar, görüşmede Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da ele alındığını belirtti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun fevkalade önemli bir enstrüman olduğunu kaydeden Tatar, “Bir takım sıkıntılar bulunan bu alanda Cumhurbaşkanlığı’nda uzmanlar olduğunu” dile getirerek konuyla ilgili yapılabilecekleri ele aldıklarını söyledi.

“Günün sonunda müzakerelere yönelik herhangi bir ciddi zeminin şu anda olmadığını kendisiyle de paylaştım” diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “New York’ta yapılacak üçlü görüşmenin sıradan bir toplantı olduğunu dolayısıyla zaten öyle bir aşamaya gelinmediğini ancak Sayın Lute’un gelecek hafta kendisini ziyaret edeceğini” söylediğini ifade etti.

“9 EYLÜL’DE ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİ BEKLENİYOR”

Tatar, 9 Eylül’de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ziyaret etmesi beklendiğini de dile getirerek, bu temaslardan sonra Cumhurbaşkanı Akıncı ile tekrar bir değerlendirme yapılabileceğini konuştuklarını da anlattı.

“Güzel bir görüşme oldu. Faydalı bir görüşme oldu” diyen Tatar şöyle devam etti:

“Geçenlerde bir açıklama yapıldı, biz Sayın Cumhurbaşkanı’na bilgi vermeyiz diye. Asla hiçbir zaman bizim böyle bir düşüncemiz olmamıştır. Ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ile en iyi şekilde ilişkilerimi koruyorum, makama da saygın sonsuzdur. Her türlü önemli meseleyi burayla da paylaşma düşüncesi içindeyim. Bunu da bugün kendisiyle görüştük ve hiçbir sıkıntının olmadığını da kendisinden duymuş oluyorum.”

“ALDIĞIM BİLGİ KARŞILIKLI HESAPLAŞMALARDA, MALİYE BAKANLIĞININ BİR BORCU OLMAYACAĞI YÖNÜNDEDİR”

Bir gazetecinin “Maliye Bakanlığı’nın KIB-TEK’e borcu yok demiştiniz ancak El-Sen bugün Maliye’nin elektriğini kesti” diyerek görüşünü istemesi üzerine Tatar, “Biz bunun ancak karşılıklı görüşmelerle neticelenebileceğini söylüyoruz. Benim Maliye Bakanı’ndan aldığım bilgi, karşılıklı hesaplaşmalarda, Maliye Bakanlığı’nın (Elektrik Kurumu’na) bir borcu olmayacağı yönündedir. Çünkü tahsilatın yüzde 10’u KDV’dir, o da KIB-TEK’in kasasındadır” dedi.

BRTK gibi, belediyeler gibi kurumların borçlarından da bahsedildiğine işaret eden Tatar “Eğer bütçesi Maliyenin bütçesi dışındaysa o borç ilgili kurumun borcudur, o kurumla alakalı bir düzenleme gerekmektedir” dedi. Tatar şöyle devam etti:

“O kadar farklı pozisyonlar vardır ki onlara göre bir alacak olabilir ama bunun sorumlusu Maliye değildir, odur sıkıntı. Bir sıkıntının olduğunu muhakkak ben de biliyorum ki Elektrik Kurumu’nun şu kadar farklı kurumdan alacağı vardır, zaman içerisinde bunları tahsil edememiştir ve bir de üzerine faizler binmiştir üzerine.

Bu hepimizin bir sorunudur ama Maliye kendi bütçesini meclisten geçe yasa ile yönetir ve düzenler. Dolayısıyla kalemi olmadığı noktada Elektrik Kurumu’nun şuradan buradan su birliklerinden alacağı, anlattığım gibi farklı kurumlardan alacağı parayı Maliye Bakanlığı ödeme yetkisine haiz değildir. Mesele budur, bunu karşılıklı olarak konuşmakla çözebiliriz. Onlar da bunu biliyor ama günün sonunda böyle bir eylem ve meseleyi buralara kadar getirme niyetinde olduklarını görüyoruz.

Ben yine de her şeye rağmen karşılıklı saygı içerisinde oturup bu meselelere çözüm bulma taraftarıyım, benim yönlendirmem bu şekilde olacaktır. Ama tabi ki burada bir sıkıntı vardır, o sıkıntı hepimizin bir sıkıntısıdır. Maliye Bakanlığı’nın da bütçesi bellidir, sıkıntı vardır. Biz hükümete geldiğimizde bir baktık ki milyar TL bütçe açığı var, az bir açık değil bu”

“ŞU ANDA ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALARLA AÇIĞI AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Şu anda çeşitli çalışmalarla bu açığı azaltmaya çalıştıklarını ifade eden Tatar, öte yandan bir takım düzenlemeler yapılmak durumunda olunduğunu kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama günün sonunda bu borçlar ancak zaman içerisinde karşılıklı bir takım düzenlemelerle yeniden yapılandırmalarla halledilebilir. Bugün Maliye’nin kasasında şu kadar milyon şuraya aktaralım ve bu işi çözelim diye bir durum olamaz zaten karşılıklı olarak masaya yatırıldığında görülecektir ki, Maliye Bakanı’nın bana verdiği bilgi bu yöndedir, yüzde 10 KDV hesaba girdiğinde o zaman zaten öyle bir borcun olmadığı ortaya çıkıyor.

Diğer kurum ve kuruluşların borçları da o ilgili kurum ve kuruluşlarla oturulup çözmesi lazım. Evet Maliye Bakanlığı destek verebilir, Maliye Bakanlığı ileride bu kurum ve kuruluşlara aktaracağı kaynaklardan mahsuplaşma suretiyle Elektrik Kurumu’na aktarmalar yapabilir ama bunlar oturulup konuşulduktan sonra olacak meselelerdir. Bu şekilde memleketi germek, ‘memlekette sıkıntı var dolayısıyla her şey aksayabilir’ gibi bir görüntü vermek de bana göre ne ekonomiye, ne iş dünyasına ne insanlarımıza pek yardımcı olmaz. Ama yine de tabi ki bir eylem varsa söyledikleri dikkate alınır ama günün sonunda barış ve huzur için her şeyin uzlaşmayla çözülmesi lazım diye düşünüyorum”.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2019, 14:20