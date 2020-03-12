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Tatar, çeşitli ekonomik örgütlerle bir araya geldi

Tatar, çeşitli ekonomik örgütlerle bir araya geldi
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Başbakan Ersin Tatar, çeşitli ekonomik örgütlerle bir araya geldi.

Sayıştaylık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Başbakan Tatar, toplantının başında yaptığı konuşmada dünyada salgın haline gelen ve KKTC’de de görülen Koranavirüsün etkilerinin ele alınacağını söyledi.

Bugün 15.15 sıralarında başlayan Toplantıda Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, KTSAB, KTOB, GİAD, YÖDAK, KTEZO, Bankalar Birliği, Kıbrıs Türk Üniversiteler Derneği ve İş Kadınları Derneği temsilcileri hazır bulundu.

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