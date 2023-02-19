Tatar'dan 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin mesaj yayınladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

"2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemine, deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız buruk bir dönemde merhaba diyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli devlet ve özel okullarda yarın sabah çalacak zille yeniden ders başı yapacak olan yaklaşık 52 bin öğrenci ve 6 bin öğretmene üstün başarılar diliyorum.

Anne ocağından başlayarak yıllar boyu sürecek eğitim-öğretim serüveninizde, her birinizin vatanını, milletini seven, karakter ve sorumluluk sahibi, çalışkan birer birey olacağınıza, bu noktada değerli öğretmenlerimizin ve velilerimizin siz değerli öğrencilerimizle birlikte üstün çaba harcayacağına can-ı gönülden inanıyorum.

Yaşadığımız felakette yaşamını yitiren şampiyon melek öğrencilerimize, tüm yurttaşlarımıza ve Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, yaşadığımız felaketin açtığı yaraların toplumsal seferberlik ruhuyla sarılacağına olan inancımı belirtirken tüm öğrencilerimizi gözlerinden öpüyorum."