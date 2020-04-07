Tatar'dan başsağlığı mesajı

Başbakan Ersin Tatar koranavirüs salgınında vefat eden ilk KKTC vatandaşı vaka olarak kayda geçen Ümit Tilki nedeniyle mesaj yayınladı.

Başbakan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“COVID-19 tedavisi yoğun bakımda sürmekten olan 74 yaşındaki Ümit Tilki adı kardeşimiz bu sabah yaşamını yitirmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı, tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim.



Tüm dünyayı kırıp geçiren COVİD - 19’u birlikte mücadele ederek aşacağız. Bu vesile ile sizleri bir kez daha almış olduğumuz önlemlere eksiksiz uymaya davet ediyor sağlık dolu günler diliyorum”