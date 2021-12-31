Tatar'dan Çağlayan Çocuk Yuvası’na ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da bulunan Çağlayan Çocuk Yuvası’na yaptığı ziyarette, yuvadaki çocukların çok değerli ve her çocuğun özel olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, “Bizim için değerli ve önemlisiniz, sizi çok seviyoruz. KKTC’de, böylesine güzel bir yuvada kalıyorsunuz. Bütün güzellikler siz çocuklar için” diyen Tatar; her zaman çocukların yanında olduğunu, onları sevdiğini vurgulayarak çocukların bakımı, eğitimi ve mutlu bir ortamda yaşamalarını sağlayabilmenin sabır ve anlayış gerektirdiğini söyledi.

“SOSYAL BİR DEVLET OLARAK ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Çağlayan Çocuk Yuvası’nın çok iyi yönetildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC’nin sosyal bir devlet olduğunu ve çocuklara devlet tarafından sahip çıkıldığını, geleceğe güvenle bakabilmeleri için yuvada çalışan anneler ve ablaların, çocuklara gerçek birer anne baba olduğunu vurguladı.

Tatar, yuvada görev yapan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.