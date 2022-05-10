Tatar'dan, Dünya Ebeler ve Hemşireler Günü ile  Hemşirelik Haftası dolayısıyla mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hemşirelik ve ebeliğin kutsal meslekler olduğunu, insan sevgisi, şefkat ve sabırla yapılabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Ebeler ve Hemşireler Günü ile Hemşirelik Haftası dolayısı yla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2 yılı aşkın bir süredir yaşadığımız pandemi süreci ile sağlık çalışanlarının, hemşire ve ebelerin oynadığı rolün önemi, bir kez daha herkes tarafından idrak edilmiştir.

Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda da iyileştirilmesi için din, dil, ırk ayırt etmeksizin her koşulda var gücüyle çalışan, başta ülkemizde görevli sağlık çalışanlarının vazgeçilmezleri hemşirelerimizin ve ebelerimizin, aynı zamanda, tüm sağlık personelimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ile 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerken özverili çalışmaları için teşekkür ederim.”