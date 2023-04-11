Tatar'dan gençlere çevreye duyarlılık mesaji: "Yenilenebilir enerjiye geçmek önemli bir adımdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Necat British College Lefkoşa’yı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, okul ziyaretleri yaparak gençlerle sohbet buluşmalarına bu sabah, Necat British College Lefkoşa ile devam etti. Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyareti sırasında Millî Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tatar’ı öğrenciler yanında Okul Direktörleri Nilay Necat ile Selen Necat ve Ortaokul-Lise Koordinatörü İdil Akçal Ortaokul-Lise Müdürü Sevin Aksay, Ortaokul-Lise Müdür Muavini Kaan Hürelli, Anaokul- İlkokul Koordinatörü Sevgi Konaç ve İlkokul Müdürü Hatice Ertepınar karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere İngilizce olarak yaptığı konuşmada, Lefkoşa’da uluslararası bir okul olan NBC'nin çok iyi bir eğitim vermekte olduğunu görmekten gurur duyduğunu belirterek, okulun kurucusu Nejat ailesi ve eğitime emek verenleri tebrik etti.

-“Dostluk, saygı ve özgüven…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gençlere kişisel gelişimlerine yönelik olarak yeteneklerini değerlendirerek çalışmaları ve sosyal aktivitelere önem vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Dostluk, saygı, özgüven vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, okul sonrası da eğitimin süreceğini belirterek yaşam boyu eğitime değindi ve teknolojideki gelişmeleri takip etmenin günümüzde çok önemli olduğuna işaret etti.

-Cumhurbaşkanı Tatar’dan yenilenebilir enerji vurgusu

Gençlere bilgiye erişim sağlamaları ve kendi değerlendirmelerini yapabilmeleri gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, küresel ısınma nedeniyle dünyanın büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve çevreyi korumaya önem vermek gerektiğini söyledi ve fosil yakıt yerine yenilenebilir enerjiye geçmenin çevreyi korumak adına önemli bir adım olabileceğine dikkat çekti.

-Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin sorularını cevapladı

Kıbrıs Türk halkının yıllardır bağımsızlığı için verdiği mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin gelişmesine yönelik yürütülen projelere de değindi. Gençlerin sordukları sorularla, ülkedeki yangın alanlarının ıslah edilmesi, KKTC’nin tanıtılması için yapılan çalışmalar, Cumhurbaşkanı Tatar’ın üniversite eğitiminin kariyerine katkısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün yörüngeye gönderdiği yeni uydunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından faydaları konularında da görüşlerini paylaştı.