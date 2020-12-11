Tatar'dan Komutanlara ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ilk olarak saat 10.00’da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ü ziyaret eden Cumhurbaşkanı, burada onur kıtası tarafından karşılandı.

Daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, KTBK Müzesi’ni ziyaret ederek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzeyi ziyaretinin ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile görüştü.

KTBK ziyaretinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Boğaz’daki karargâhını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından askeri törenle karşılandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, ziyareti anısına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Boğaz’daki karargâhına fidan dikimi de gerçekleştirdi.