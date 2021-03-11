Tatar'dan korona virüs ile geçen 1 yılın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkemizde görülen Koronavirüs vakalarının birinci yılında değerlendirmelerde bulundu.

Aralık 2019'da ilk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilanı ile neredeyse eş zamanlı olarak KKTC'de de ilk vakanın belirlendiğini anımsatan Tatar, "KKTC olarak bizler tam bir yıldır Koronavirüs ile bilirlikte yaşamaya başladık. İlk kez 10 Mart 2020'de Alman bir turistin testinin pozitif çıkmasıyla KKTC'nin sağlık alt yapısı ve halk sağlığı önplana alınarak hala hazırda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden KKTC hükümeti bir dizi kararlar ve önlemler ile kapanma yoluna gitti" dedi.

Ülkemizde ilk dalga diyebileceğimiz 10 Mart 2020- 15 Temmuz 2020 sürecinin, Bakanlar Kurulu kararları Başbakanlık Bilim Kurulu'nun tavsiye ve Sağlık Bakanlığı kurulları, Koronavirüs Koordinasyon Konseyi, Tabipler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Özel Hastaneler Birliği, Üniversite Hastaneleriyle tüm ilgili paydaşlarla birlikte çalışarak alınan tavsiyeler doğrultusunda halkla birlikte yönetildiğini kaydeden Tatar, "Başbakanlık dönemimde bir yandan sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ve ülkeye acil durum hastanesi kazandırılması için girişimlerde bulunulurken diğer yandan da Dünya Sağlık Örgütü'ne de başvuru yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

İlk dalganın mayıs ayı ortalarından itibaren yeni Koronavirüs vaka görülmemesiyle birlikte KKTC'de ilk dalganın atlatıldığını hatırlatan Tatar, "KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü 15 Kasım, 2020’de inşaatı yaklaşık 2 ay süren Acil Durum Hastanesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan katılımı hizmete girdi. Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısının 118 milyonu geçtiği şu günlerde başta Türkiye’den gelen aşılar 100 bin doz Sinovac ve AB’den gelen 10 bin beş yüz yetmiş doz aşı ile aşılamanın başladığı nadir ülkeler arasında yer alınmıştır" dedi.

Yeni normale göre yaşamayı öğrendiğimiz bu süreçte KKTC’nin dünya ölçeğindeki yeri yakından takip edilerek değerlendirilirken, yaşanan pandemi sürecinde sağlık alanında revize edilmesi tespit edilen hususların yapılandırıldığını dile getiren Tatar, belirlenen yeni mutasyonların pandemi ile mücadeleyi zorlaştırdığını, bununla birlikte daha da bilinçli ve kurallara uyarak yaşamanın büyük ölçüde öğrenildiğini kaydetti.

Bu bir yıllık süreçte dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli ile şimdiki Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e ve tüm sağlık çalışanlarına büyük gayretleri için teşekkür eden Tatar, "Bu başarılı sürecin devamlılığı için halkımızın anlayış ve fedakarlıkla alınan tedbir ve kararlarına uymaya devam etmesinin önemini bir kez daha belirtirim" dedi.

Tatar değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Sağlık önemli fakat yaşamın devamı insanlarımızın istihdamı, esnafın mücadelesi, ve sektörlerin açılımını kademeli ve dikkatli olarak gerektirmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde özgüvenle süreci yöneterek umudumuzu koruyarak birlikte başaracağız."