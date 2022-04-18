Tatar'dan Kovid 19 vakalarındaki düşüş ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde Covid-19 pozitif oranlarında görülen düşüşün, birlik ve beraberlik içerisinde, sürecin büyük ölçüde iyi yönetildiğini destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Tatar, Covid-19 pandemisi ile ilgili tüm dünyada kısıtlamaların kaldırılmaya başlandığı bu günlerde ülkede ve ada içi sınır geçişlerinde İki taraflı Teknik Komite’nin ortak kararı olarak sosyal ve ekonomik istikrarın devamlılığı için kısıtlamaların kaldırılıyor olmasını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir kez daha bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde sabır ve özgüvenle süreci yönetilmesine katkı koyan başta halkıma ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede görülen Covid-19 vakalarındaki düşüşle ilgili açıklama yaptı.

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de iki yılı aşkın süredir Covid-19 salgını ile birlikte yaşandığına işaret eden Tatar, şöyle devam etti.

“Ülkemizde ilk kez 10 Mart 2020 tarihinde gündemimize oturan Covid-19 pandemisini başbakanlık dönemimden itibaren yakından takip ettim.

Sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve ülkeye acil durum hastanesi kazandırılması yönünde birçok girişimin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığım süresince dünyada birçok ülke ile eş zamanlı ülkemize aşıların gelmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunarak yakından takip etmeye devam ettim ve ediyorum”

“Pandemi sürecinde gerek sosyal, gerek ekonomik ve gerekse sağlık sistemi açısından tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi KKTC olarak biz de etkilenmekle beraber; insanlarımızın mücadelesi, sektörlerin yeri geldikçe kademeli ve dikkatli açılımı ile ayakta kalabildik” diyen Tatar, virüsle yaşamanın öğrenildiği bu süreçte KKTC’nin dünya ölçeğindeki yerinin yakından takip edilerek değerlendirilirken, yaşanan pandemi sürecinde sağlık alanında revize edilmesi tespit edilen hususların yapılandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Tatar, virüsün evrildiği nokta ile günlük pozitif sayılarındaki azalmaların, havaların ısınması ve açık alanlarda bulanmaya başlanması hasebiyle pandemi ile mücadelenin giderek kolaylaştığını kaydetti.

Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Son günlerde pozitif oranlarında görülen düşüş, birlik ve beraberlik içerisinde süreci büyük ölçüde iyi yönettiğimizi destekler niteliktedir.

Covid-19 pandemisi ile ilgili tüm dünyada kısıtlamaların kaldırılmaya başlandığı bu günlerde ülkemizde de ve ada içi sınır geçişlerinde İki taraflı Teknik Komite’nin ortak kararı olarak sosyal ve ekonomik istikrarın devamlılığı için kısıtlamaların kaldırılıyor olmasını memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim.

Bir kez daha bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde sabır ve özgüvenle süreci yönetilmesine katkı koyan başta halkıma ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim”