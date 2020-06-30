Tatar'dan Polis örgütüne kutlama

Başbakan Ersin Tatar, Polis teşkilatının tüm mensupları ile Kıbrıs Türk halkının huzurunun bekçisi, ülkede asayiş ve adaletin sağlanmasının en önemli unsuru olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Tatar, “Hükümet olarak Polis Teşkilatı’nın etkin hizmet yapabilmesi için personel azlığının giderilmesi, terfi mekanizmasının çalıştırılması, hiyerarşik yapının sağlıklı bir şekilde kurulması, araç –gereç ve çağdaş donanım sorunun aşılması üzerinde hassasiyetle durduklarını” belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, mesaj yayımlayarak, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 56’ncı yıldönümünü kutladı.

Başbakan Tatar mesajında şunları kaydetti:

“HALKIN BAĞRINDAN ÇIKAN EN TEMEL VE EN ÖNEMLİ KURUMLARIMIZDAN BİRİ”

“Polis örgütümüz halkımızın bağrından çıkan en temel ve en önemli kurumlarımızdan biridir.

Bu örgüt içinde yer alıp halkımıza güvenliği için hizmet veren herkese teşekkür eder, aramızda olmayanları rahmet ve şükranla anarım.

Kıbrıs Türk Polisi 1964 yılından bu yana halkımıza, Devletimize büyük hizmetler vermiştir.

Polisimizin 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı sırasında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesi tarihimize layık olduğu şekilde yazılmıştır.

Unutmamalıyız ki, 1955-1974 yılları arasında 40’a yakın polisimiz şehit olmuştur.

Bu rakamlar yapılan vatan hizmetinin, hangi özverilerle bugünlere geldiğimizin açık kanıtıdır.

KKTC bugün dünyanın en güvenli, en huzurlu ülkelerinden biri olarak nitelendiriliyorsa bundan polisimizin büyük katkısı vardır.”

Başbakan Tatar, trafik güvenliğini sağlayan, birçok suçun önlenmesinde caydırıcı olan, siber suçlar dâhil pek çok suçun faillerini yakalayıp adalet önüne çıkaranın polisler olduğuna işaret ederek “Polisimizin sağlık bakımından ne denli önemli görevler üstelendiğini Covid-19 salgın sürecindeki mücadelemizde yakından gördük, yaşadık” dedi.

“POLİSİMİZİN DE SORUNLARI VAR VE HÜKÜMET OLARAK BUNLARIN BİLİNCİNDEYİZ”

Tatar şöyle devam etti:

“Ama polisimizin de sorunları vardır ve hükümet olarak bunların bilincindeyiz.

Dolayısıyla Hükümet olarak Polis Teşkilatı’mızın etkin hizmet yapabilmesi için personel azlığının giderilmesi, terfi mekanizmasının çalıştırılması, hiyerarşik yapının sağlıklı bir şekilde kurulması, araç –gereç ve çağdaş donanım sorununun aşılması üzerinde hassasiyetle durmaktayız.

İnşallah en yakın zaman Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve yeni Polis komutanlarımızla birlikte sorunların aşılması için önemli adımlar atacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatımızın 56’ncı kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutlar, tüm polislerimize en kalbi sempatilerimi ve sevgilerimi sunarım.”