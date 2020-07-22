Tatar'dan Rum Lidere tepki: "Tarihi gerçeklerle bağdaşmıyor"

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’yla ilgili açıklamalarının tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını ve Rum tarafının hâlâ, adil, kalıcı, yaşayabilir bir anlaşmaya ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini belirtti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs Rumları ile 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türkü’ne silahlı saldırı sonucu Rum devletine dönüşen sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin asla tüm adanın egemeni olmadığını ve olamayacağını” vurguladı.

Başbakan Tatar, “Kıbrıs’ta barışın Türk askerinin adadaki fiili varlığı, Türkiye’nin garantörlüğü sayesinde devam ettiğini, Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’nin garantörlüğü ile egemenliğinden, devletinden, güvenliğinden kesinlikle vazgeçmeyeceğini” ifade etti.

“EN HAFİF TABİRİYLE TARİHİ BİLMEMEK…”

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46’ncı yıl dönümü dolayısı ile yayımladığı mesajında, gerçekçi bir yaklaşım sergilemek yerine Türkiye’ye yanlış, çirkin ifadelerle saldırmış, akıl, mantık dışı bir yaklaşımla Kıbrıs Türkü’nü kendi egemenlikleri altına girmek zorunda bir topluluk olarak gördüklerini bir kez daha ortaya koymuştur.

Anastasiadis’in Türkiye’yi Nazi Almanya’sına benzetmesi en hafif tabiri ile tarihi bilmemektir.

Rum liderin iddiasının tam tersine Türkiye, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nı gerçekleştirerek faşist Yunan Cuntası ile Kıbrıs Rum kesimindeki uzantılarının 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Rumlarına yönelik olarak başlattıkları, daha sonra Kıbrıs Türklerine yöneltecekleri kesin olan katliamların durmasını sağlamıştır.

Türkiye olmasaydı, Kıbrıs Türkü’nün genelinin Sandallar, Muratağa, Atlılar köylerinde katledilen masum kardeşlerimiz gibi katledileceklerini Anastasiadis gizlemeye çalışsa da Kıbrıs Türkü çok iyi biliyor.

Bazı bedbahtlar hariç Kıbrıs Türkü, Rum lider Anastasiadis hâlâ Türkiye’nin garantörlük hakkına saldırmasının, bunu sıfırlamaya çalışmasının ardında Kıbrıs’ı 1974 öncesine götürme, Kıbrıs Türkü’nü hegemonyaları altına alma, adayı Yunan yapma hayallerinin yattığının farkındadır.”

MECLİS KARARI NET… TC’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTÖRLÜĞÜ

Başbakan Ersin Tatar, KKTC Meclisi’nin oy birliği ile aldığı kararın net olduğuna işaret ederek “Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devam etmeyeceği herhangi bir anlaşmaya Kıbrıs Türk tarafının onay vermesi mümkün değildir. Kıbrıs’ta barış, Türk askerinin adadaki fiili varlığı, Türkiye’nin garantörlüğü sayesinde devam etmektedir. Kıbrıs Türkü, ne Türkiye’nin garantörlüğünden ne de kendi egemenliğinden, devletinden, güvenliğinden geri adım atmayacaktır” dedi.

Tatar, Anastasiadis’in 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili açıklamalarının tarihi gerçeklere bağdaşmadığı gibi Rum tarafının hâlâ, adil, kalıcı, yaşayabilir bir anlaşmaya ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Başbakan Tatar, açıklamasını “Rum liderliği ve halkı artık kabullenmelidir ki, 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türkü’ne silahlı saldırı sonucu Rum devletine dönüşen sözde Kıbrıs Cumhuriyeti asla tüm adanın egemeni olmamıştır ve olamayacaktır” ifadeleriyle tamamladı.