Tatar'dan, Salih Suphi Soner’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı

Tatar'dan, Salih Suphi Soner’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Salih Suphi Soner’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı şöyle:
“Lefkoşa'nın tanınmış simalarından, Sarayönü’ndeki Konak Eczanesi'nin sahibi Salih Suphi Soner’in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyorum. Eczacılığın yanı sıra ömrü boyunca Türk Sanat Müziği ile ilgili çalışmalar yaparak sanata da büyük katkısı olan müstesna insan Salih Suphi Soner’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

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