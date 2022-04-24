Tatar'dan şehit olan askerler için mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu sırasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin düzenlediği alçak saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'a Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’mize başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.