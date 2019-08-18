Tatar'dan tiyatro açıklaması: "En az sizin kadar hoşgörülüyüz"

Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Akıncı ve bazı kişilerin edebi kurulun yasal gerekçelerle Yaşar Ersoy’un bir metnini Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nda oynanmaya uygun bulmamasını eleştirmelerini yanıtladı:

“En az sizin kadar hoşgörülüyüz” Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu’nun Devlet Tiyatroları Sanatçıları ile bir araya geleceğini açıkladı ve “ bizim demokratik hoşgörümüz, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değer en az bizi eleştirenler kadardır ama bunun şu veya bu şekilde istismar edilmesine de seyirci kalmayız dedi.

Başbakan Tatar şunları kaydetti:

“ Toplumsal birliğe , dirliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden birini yaşarken birileri bunu bozmaya çalışıyor. Daha önce de belirttim; KKTC’de ifade özgürlüğünün basın özgürlüğünün olmaması, sanatçıların oyun yazması ve bunun sahnelemesinin devletçe engellenmesi gibi bir sorun yoktur. Herhangi bir oyunun oynanmasının yasaklanması, sansüre tabi tutulması gibi bir durum da söz konusu değildir. Söz konusu olan sadece ve sadece bir yazarın, daha önceki hükümet döneminden kalan bir teklif üzerine Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları müdürüne bir oyun metni sunması ve bunun oynanmasının edebi kurul tarafından yasal gerekçelerle reddedilmesidir. Bu da gayet doğaldır. Başkalarının eserleri de aynı gerekçelerle oynanmayabilir veya oynanabilir. Bunu kullanıp , siyasi istismar konusu yapmak, bizimle temas etmeden, ilgilileri dinlemeden, tek taraflı ve partizanca bir yaklaşımla hükümete ve bana saldırı malzemesi haline getirmek çok yanlış olmuştur.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu Devlet Tiyatroları müdürü ve sanatçılarla bir araya gelerek bu konuyu ve diğer sorunları ele alacak. Bizim, demokratik hoş görümüz, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değer en az bizi eleştirenler kadardır. Ama bunun şu veya bu şekilde istismar edilmesine de seyirci kalamayız. Devlet görevi yapmanın, hükümette olmanın bir sorumluluğu vardır. Kimse merak etmesin hükümetimiz yıllardır sorunları çözülmeyen Devlet tiyatrosunun halkımıza en iyi sanatsal hizmeti verebilmesi için de adımlar atmak kararındadır.Öte yandan; bu konuya ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı’ nın; “41. Hükümetin, bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz.. Toplumumuz bunu hak etmiyor..” şeklindeki açıklamasına bir anlam yükleyebilmek de, asla mümkün değildir. KKTC 40 yılda çok yol katetmiştir ve bazılarına rağmen daha da edecektir.Devletin en tepesinde bulunan bir şahsiyet olarak, Sayın Akıncı bizzat kendisi de bilmelidir ki, *kişi hak ve özgürlükleri, dünyanın hiç bir ülkesinde sınırsız değildir”…Vatandaşın hakları olduğu kadar Devletin de hükümetlerin de halkın gerçek menfaatlerini ve huzurunu düşünerek bazı tedbirleri ve kararları alma hakkı vardır. Aksi takdirde kaos, anarşi ve toplum içinde ciddi çatılmalar ortaya çıkar. Dolayısı ile herkes olaylara daha soğuk kanlı ve sağduyu ile yaklaşmalıdır."

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, 14:08