Tatar'dan TÜRKPA açıklaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nin, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Gözlemci Üyeliğine kabul edilmesini değerlendirdi.

Tatar’ın açıklaması şu şekilde:

“TÜRKPA’nın gerçekleşen 12. Genel Kurulu’nda oy birliğiyle alınan kararla Meclisi’mizin gözlemci üye statüsü elde etmesi bizleri gururlandırmıştır. Bu onuru bize yaşatan, devletimizin Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci Üye olmasını sağlayarak mücadele meşalesini yakan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve TÜRKPA Gözlemci Üyeliğimizin mimarı TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda TÜRKPA’nın değerli üyelerine, kardeş ülke Parlamento Başkanları’na oy birliğiyle bize bu statüyü verdikleri için teşekkürlerimi iletmeyi görev sayıyorum.

Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tescil edilmesine dair çıktığımız bu onurlu yolda bir adım daha ilerlemiş olmamız geleceğe dair umudumuzu ziyadesiyle artırmıştır.

Kıbrıs Türk halkının haklarının tescili mücadelemize yorulmadan devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın”