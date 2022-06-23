Tatar'dan, yangın yerinde açıklama: "Tüm imkanlar kullanılıyor"

Gece saatlerinde yeniden yangın bölgesine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde sönmüş gibi olan yerlerin yeniden alevlendiğinin görüldüğünü söyledi.

Herkesin olağanüstü bir gayret gösterdiğine değinen Tatar, 5 helikopter ve 6 uçağın gündüz saatlerinde yangını söndürme adına mücadele verdiğini söyledi.

Sabaha kadar yangının sönmesini dilediklerini ifade eden Tatar, elde olan tüm imkanların kullanıldığını, zaman zaman yapılan çeşitli farklı yorumlara itibar edilmemesini istedi.

Tatar, devletin kısa sürede yanan yerlere yeniden fidanların dikeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022, 23:11