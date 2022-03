Tatar'dan Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizi yeni kuşaklara aktaran yapı taşlarımızdır. Onlar, tecrübeyle kazanılmış bilgi ve birikimlerinden her zaman yararlanmamız gereken, geçmişten bugüne ve geleceğe ışık tutan birer kaynaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bizi yetiştiren, bugünlere gelmemizi sağlayarak sonsuz sevgi ve sabırla geleceğe hazırlayan büyüklerimize, bugünün yaşlılarına, saygı, minnet ve sevgimizi göstermek; hayatlarını kolaylaştırmak ve onların gönlünü hoş tutmak kültürümüzün bir parçası olduğu kadar, öncelikli görevlerimizden biridir” dedi.



Ömürlerinin en verimli yıllarını ülkesine hizmet ederek geçiren, bilgi ve deneyimiyle kılavuzluk eden büyüklerin, huzurlu yaşam sürmeleri için elden geleni yapmanın ve her zaman onların yanında olunduğunu göstermenin yeni nesillerin önemli görevlerinden olduğunu kaydeden Tatar, onlar için yapılacak her güzel işin, vicdani ve insani bir sorumluluğun gereği olduğunu söyledi.Tatar, her birey kendisinin de bir gün yaşlanacağını göz önünde bulundurarak ilgi, şefkat ve sevgiyi hak eden yaşlılara saygıda kusur etmeden davranması gerektiğine dikkat çekerek, “Bütün değerli büyüklerimizin 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor, hayatlarının her anını sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.