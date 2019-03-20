Tatar DAÜ Bir-Sen’i kabul etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar bu sabah Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası BİR-SEN Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Eş başkanlar Kazım Hakverdi ile Buğu Sümen Cohar başkanlığındaki yönetim kurulu UBP Genel Başkanı Tatar’a üniversitenin güncel sorunları ve geleceğine ilişkin görüşlerini anlattılar.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Kıbrıs Türk Halkı için son derece önemli olduğuna işaret etti ve UBP’nin üniversite için iyi olan ne varsa destek vermeye, DAÜ’deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini” vurguladı.