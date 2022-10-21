Tatar, DAÜ VYK Onur Gecesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından 1986 yılından bugüne kadar Vakıf Yöneticiler Kurulu'nda görev almış başkan ve üyelerine yönelik düzenlenen onur gecesine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlikteki konuşmasına, çok anlamlı bir gecede bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne kadar verilen 69 bin mezun sayısının çok büyük bir rakam olduğuna dikkati çekti.

Ülkenin önündeki ambargo ve kısıtlamalara rağmen DAÜ'nün bu başarısının herkesin başarısı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, katkı koyanlara teşekkür etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin başarısının, ülkeye büyük bir hizmet ve bir kazanım olarak düşünülmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Gazimağusa’nın, Maraş'ın açılımıyla da büyük değer kazandığını ifade etti.

DAÜ’de son yıllarda yaşanan öğrenci akışındaki artışın, üçüncü ülkelerden nitelikli öğrenci kabul edilmesinin, üniversite için çok önemli bir gelişme olduğuna dikkati çeken Tatar, milli değerlere daha fazla sahip çıkılmasını istedi ve DAÜ'nün de milli değerler arasına taşınması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından 1986 yılından bu yana Vakıf Yöneticiler Kurulu'nda görev yapmış başkan ve üyelere teşekkür belgeleri ve onur plaketleri takdim edildi.