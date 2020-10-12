Tatar, Derinya'daki eylemi ve Anastasiades'i kınadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, bir grup Rum fanatiğin Derinya’da dün gece yaptığı eylemleri ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i kınayarak Maraş’ı insanlığın yararına açtıklarını, kimsenin bu gerçeği göz ardı edemeyeceğini söyledi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersin Tatar, “ Rum yönetimi ile sağduyulu kesimlerin bu gibi çağ dışı eylemlerin gerçekleşmesini engellemesi gerektiğini” belirtti ve şunları kaydetti:

“ Biz Kıbrıs’ta barışın hüküm sürmesini, gerçeklere dayalı bir antlaşma yapılmasını ve bunun Türk-Yunan dostluğuna yol açmasını dileriz. Ancak bunun için sadece bizim arzumuz ve gayretimiz yetmez. Karşı taraftan da böyle bir istek ortaya konulması şarttır.

Bir grup Rum’un Derinya’da, kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılmasını protesto eylemi düzenlemesi barışa değil, gerginliğe, bir anlaşmadan daha fazla uzaklaşmaya hizmet eder. Biz Maraş’ı insanlığa yararlı olsun diye açtık. Kentin 1974 öncesi sahibi Taşınmaz Mal Komisyonu’muza başvuracak ve eğer haklı ise kendisine malı ya geri iade edilecek ya da kendisine takas ve tazminat önerilecek. Avrupa İnsan Hakları’nın bizden istediği budur.

Hal böyleyken Maraş’ın Rum fanatiklerin Derinya sınırında eylem yapmaları kabul edilmezdir, kendilerini ve onları anladığını söyleyen Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i kınıyorum.”

Maraş’ı yol haritalarına uygun bir şekilde aşama , aşama açmaya devam edeceklerini, Maraş’ın hayalet şehit olmaktan çıkarılacağını belirten Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’na Maraş’la ilgili 300’e yakın başvuru yapıldığını, bunların günü geldiğinde işleme tabi tutulacağını kaydetti.

Tatar, “Doğru olan bu yoldur. Yakmak, yıkmakla kimse bir yere varamaz” ifadelerini kullandı.