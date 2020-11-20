Tatar: "Devlet olmayı sonuna kadar hak eden bir halkız"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Kızılbaş’taki Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Burada gerçekleştirdiği konuşmada, aynı düşünceleri paylaştığı, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde önemli görevlerde bulunan mücahitlerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilik yıllarından bugüne Kıbrıslı Türklerin ulusal davasında verdiği mücadeleye yönelik yaptığı katkılardan örnekler vererek Kıbrıs’ta Türk ulusunun davasının Türkiye’yle yıllar boyunca müşterek yürütüldüğünü vurguladı.

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü etkinliklerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki kalabalık heyetin Maraş ve iki devletli çözüm konusunda verdiği net mesajların öneminin de altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu ifadeler, yüreğimizdeki ifadelerdi” diye konuştu.

Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’nin, üniter devletin devamı olduğunu ve hedeflenenin Türk askeri varlığının adadan çekilmesi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, Crans Montana’da verilen tüm tavizlere rağmen Kıbrıslı Rumların dönüşümlü başkanlığı bile kabul etmediğini anımsattı.

Crans Montana’daki başarısızlığın ardından zirvenin son federasyon denemesi olduğu hususunda Türkiyeli yetkililerin ve 4’üncü Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, olası bir müzakerenin ancak egemen eşitlik temelinde, iki ayrı devlet esasında gerçekleşebileceğini, bu konuda Türkiye ile hemfikir olunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türklerinin haklı davasına halkın vereceği desteğin önemine de dikkat çekerek doğruların gençlere özellikle ders kitapları vasıtasıyla anlatılması gerekliliğine işaret etti.

KKTC’nin altyapısının güçlenmesi için çalışmaların Türkiye’nin desteğiyle devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, sırada kabloyla elektrik getirilmesinin planlandığını, bu projeyle enerji maliyetlerinin aşağıya düşeceğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin ayrı bir devlet yapısı altında yaşamanın tüm gerekliliklerine sahip olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı, “Buradaki demokrasi başka nerede var? Devlet olma özelliğini sonuna kadar hak eden bir halkız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, doğalgaz araştırmaları gibi Türkiye’den elektrik getirme projesinin de hukuksal altyapısı olduğunu vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından KKTC’nin Doğu Akdeniz’de önemli bir statü kazandığını da kaydeden Cumhurbaşkanı, “Yanı başımızdaki Türkiye Cumhuriyeti, 85 milyonluk nüfusu ile Azerbaycan’dan Libya’ya kadar yaptığı antlaşmalarda büyüklüğünü ve gücünü bütün dünyaya göstermektedir” dedi.

Konuşmasında muhalefete de seslenen Cumhurbaşkanı, “Eğer onur, şeref ve haysiyetimiz varsa; Türkiye ile asırlardan beridir yürüttüğümüz bu müşterek davanın selameti için bu yolculuğu beraber yürütmeliyiz” diye konuşarak KKTC’nin yaşatılması için el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.