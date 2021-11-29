Tatar: "Devletten ve egemenlikten vazgeçmeyiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının devletinden, egemenliğinden vazgeçmeyeceğini ve Rum'un azınlığı olmayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım 1948 mitinginin 73. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Tatar, “Anavatan Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz,1974 öncesinin karanlık günlerine dönmeyeceğiz” dedi.

Tatar’ın mesajı şöyle:

"Kıbrıs'ın 1878 yılında İngiltere'ye kiralanmasıyla birlikte, Rum-Yunan ikilisinin Enosis talepleri gündeme gelirken, 1931 Rum ayaklanması ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu taleplerinin doruğa tırmanmasına karşı Kıbrıs Türk halkı da büyük bir mücadeleye atılmıştı. Bu mücadelenin önemli dönüm noktalarından biri de, Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak ayağa kalktığı ve Enosis taleplerine karşı 28 Kasım 1948 tarihinde Lefkoşa'da düzenlediği büyük mitingdir. Bu mitingde konuşan, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, ‘Kıbrıs Türk halkının her ne pahasına olursa olsun Enosis’e razı olmayacağını’ belirtirken; mitinge katılan halkımız da, ‘Kıbrıs Yunan olamaz’ diye haykırmıştı. Bu miting, Kıbrıs Türk halkının direniş azmi ile kararlılığını gösterirken, bugün de aynı kararlılıkla mücadelemize devam etmekteyiz. Bu mitingin üzerinden 73 yıl geçmesine rağmen, mücadelemiz devam etmekte olup kan ve can pahasına elde ettiğimiz egemenliğimizden, özgürlüğümüzden ve devletimizden vazgeçmeyeceğimizi dünyaya haykırıyoruz. Anavatan Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz,1974 öncesinin karanlık günlerine dönmeyeceğiz. Halkımız; Rum'un azınlığı olmayacak, kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında özgür, egemen ve korkusuzca yaşamaya devam edecektir. Bugün, 28 Kasım 1948 mitinginde halkımızın haykırdığı gibi, yeniden haykırıyoruz; Kıbrıs Yunan olmayacak."