Tatar - Di Carlo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında saat 12:00’de başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar’a Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve bazı müzakere heyeti üyeleri, Di Carlo’ya ise BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Tatar Cuma günü BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la bir araya gelerek DiCarlo’nun ziyaretine ilişkin detayları ele almıştı. Görüşme sonrasında Stewart Tatar ile Hristodulidis’in olumlu bir başlangıç yaptığını; bunun geliştirilmesini ümit ettiklerini söylemiş; Tatar ise resmi müzakerelere ancak Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabulü durumunda başlanabileceğini vurgulamış, teknik komitelerin çalışmalarından iki halkın da yararlanmasını ise desteklediklerini ifade etmişti.

Adayı ilk kez ziyaret eden DiCarlo Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada liderlerle Kıbrıs meselesinde izlenecek yolu görüşmek için istekli olduğunu söylemişti.

Saat 10:00’da Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen DiCarlo Kıbrıs ziyareti kapsamında Genel Sekreter’in iyi niyet misyon ofisinin çalışmalarına da odaklanacak ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile bir araya gelecek. DiCarlo ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni de ziyaret edecek.