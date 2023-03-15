Tatar - Di Carlo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında saat 12:00’de başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar’a Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve bazı müzakere heyeti üyeleri, Di Carlo’ya ise BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart eşlik ediyor.
Adayı ilk kez ziyaret eden DiCarlo Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada liderlerle Kıbrıs meselesinde izlenecek yolu görüşmek için istekli olduğunu söylemişti.
Saat 10:00’da Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen DiCarlo Kıbrıs ziyareti kapsamında Genel Sekreter’in iyi niyet misyon ofisinin çalışmalarına da odaklanacak ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile bir araya gelecek. DiCarlo ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni de ziyaret edecek.