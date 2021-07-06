Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs gazileri ile buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır'da düzenlenen " Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Gazileri ile Buluşması " etkinliğine katıldı.

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) merkezinde düzenlenen ve yüzlerce Kıbrıs gazisi ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte konuşan Tatar, 1571 yılından beri Kıbrıs 'ta Türk halkının varlığı için mücadele verildiğini söyleyerek, 20 Temmuz 1974 tarihinin bu mücadeledeki en önemli gün olduğunu kaydetti.

Bu yıl 20 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir heyetle Kıbrıs'ta olacağını anımsatan Tatar, " 20 Temmuz ve Kurban Bayramı'nda birlikte, ulusal çıkarlarımızın savunulmasında sürdürdüğümüz doğru politikaları da kutlayacağız " dedi.

Kıbrıs gazilerine seslenen Tatar, şunları kaydetti:

"KIBRIS'TA YENİ BİR SİYASET YÜRÜTÜYORUZ"

"Değerli gazi kardeşlerim; sizleri unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizi de gazilerimizi de asla unutmayacağız. Kıbrıs'ta sizler sayesinde bir devlet oldu.

Benim cumhurbaşkanı seçilmemle, Türkiye'nin de desteği ile Kıbrıs'ta yeni bir siyaset yürütüyoruz. Eğer Kıbrıs'ta çözüm olacaksa ancak egemen eşit iki devlet temelinde olur. Federasyon oyunu ile Türkiye adadan çıkarılmak isteniyor. Buna asla müsaade etmeyiz."

"Türkiye'yi çok seviyorum" diyen Tatar, Doğu Akdeniz’deki hakları için Türkiye ile birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini anlattı.

Konuşmasının ardından Tatar' a Kıbrıs gazileri tarafından plaket, Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Beşikçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Alaattin Parlak tarafından hediyeler takdim edildi.

Etkinlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı da bir konuşma yaptı.