Tatar: “Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak yola devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Muhsin Özdemir, Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz, Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Biçen, Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ve Beypazarı’ndan gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, dün İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı’nda gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin gereğini yapacağını belirtti.

KKTC’nin kuruluşunun 39. yıl dönümü olduğunu dile getiren Tatar, gazilerin, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başlamasına vesile olduğunu vurguladı.

KKTC’nin kuruluşu ile şu anda Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak yola devam edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, halkın güvenlik içerisinde yaşayabilmesinin önemine değindi.

KKTC’de egemen eşitlik temelinde yeni siyasetin sürdürüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı ile adaya adım atan gazilerin tarihi değiştirdiğini ve KKTC’nin temellerini attığını dile getirdi.

Tatar, kendisine yapılan anlamlı ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu