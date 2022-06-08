Tatar: “Doğu Akdeniz’deki hak ve hukukumuzu her şartta korumaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti için daha güçlü bir KKTC’nin önemine dikkat çekerek “Doğu Akdeniz’deki hak ve hukukumuzu her şartta korumaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve beraberindeki Kıbrıs gazileri heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve beraberindeki Kıbrıs gazileri heyetini kabulü sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 1974’teki haklı müdahalesi ve Mehmetçik’in adaya çıkması ile Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığına yeniden kavuştuğunu hatırlatarak Sındırgı’dan gelen Kıbrıs gazilerini görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti için daha güçlü bir KKTC’nin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki hak ve hukuklarını korumanın gerekliliğinin altını çizdi.

Türkiye ile aralarındaki kadim bağların sürdürülmesinin önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Balıkesir halkına sevgilerini iletti.

-Yavaş

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, Sındırgı’dan gelen heyetin 48 yıl sonra adayı ziyaret ettiğini belirterek bu ziyaretten duydukları mutluluğu paylaştı ve Cumhurbaşkanı Tatar’ı Sındırgı’ya davet etti.