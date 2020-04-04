Tatar: “Doktorlarımızın yaptığı işler takdire şayan”

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli doktorlara tele- konferans yoluyla bağlanarak, katkılarından dolayı teşekkür etti. Tatar, doktorların yoğun çalışmalarının kendilerini çok memnun ettiğini ifade ederek, çalışmalarının çok takdir edildiğini belirtti.

Başbakan Tatar, KKTC’den giden Almanların, Alman basınına açıklamalarda bulunduğunu ve sağlık çalışanlarından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini de ifade etti.

Tatar, “Gerek insanımız, halkımız ve sağlık çalışanları ve özellikle de siz doktorların takdir gören bu çalışmaları bizleri çok duygulandırıyor. Sizleri takdir ettiğimizi söylemek isterim. Yaptığınız büyük bir özveri ve fedakarlıktır” dedi.

KKTC’deki kısıtlı imkanlarla yürütülen çalışmalar ve fedakarlıkların dünyaya bir örnek olacağını da vurgulayan Tatar, “Sizlerin çalışmalarıyla bu işi başararak inşallah daha güzel günlere ulaşacağımızdan eminim. Sizlere çok çok teşekkür etmek isterim” dedi.

Hastanedeki tüm doktorların da kısıtlı imkanlarla yaptıkları işlerin takdire şayan olduğunu kaydeden Tatar, Alman basını sayesinde dünya kamuoyunun da KKTC’deki sağlık çalışanlarının dünyaya örnek olacak çalışmalarını duyduğunu anlattı. Bu çalışmalardan kendilerinin de büyük gurur duyduklarını ifade eden Tatar, hastaların da bu süreci en iyi şekilde atlatmaları için şans diledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Tatar, “Sizlerin ilgi ve alakası sayesinde onlar da yavaş yavaş iyileşip taburcu olacak. Halka da çağrımız şudur; bu kadar özveri ve fedakarlığın başarıya ulaşması için herkes evinde kalsın. Hükümet en başından beri tedbirler aldı ve bu duyarlılığı gösterdi. KKTC’yi esenliğe götürmek ne kadar sürer bilemeyiz ama duyarlılık ve fedakarlığın artması gerekir” dedi. Bu kapsamda hükümetin bazı yeni tedbirler alacağına da işaret eden Başbakan, gündüzleri kısmi, geceleri ise tamamıyla sokağa çıkma yasağı bulunduğunu anımsattı.

Tatar, şehirler arası seyahatin de yasaklanmasının gündemde olduğunu ifade ederek, “Lefkoşa-Girne veya Girne-Lefkoşa gibi şehirler arası seyahatler, elzem durumlarda izin verilebilecek, bu son aşamayı da geçirirsek, bu hastalığı çok bulaşmadan atlatabilmek dilek ve temennimizdir” dedi.