Tatar: "Dr.Küçük kırmızı çizgimizdir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret ederek, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, özgürlük ve bağımsızlık lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik saldırılar ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması talimatını verdiğini belirterek, “Ulusal liderimize sahip çıkıyoruz. Dr. Fazıl Küçük kırmızı çizgimizdir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadelenin ve ulusal direnişin Dr. Fazıl Küçük’ün gösterdiği liderlik ve cesaretle ve halkı örgütlemesiyle 1930’lu yıllardan itibaren başladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türk ulusunun kopmaz bir parçası olarak kendi lideri ve Türk Mukavemet Teşkilatı ile bu coğrafyada verilen mücadeleyle bir devlet sahibi olduğunu tüm dünya ile paylaştığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında şunları ifade etti:“Böyle hadsizlere de meydanı hiçbir zaman boş bırakmayacağız. KKTC Cumhurbaşkanı olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne ve Başsavcılık’a gerekli soruşturma ve gerekli ceza işlemlerinin yapılması için gerekenin yapılmasını ifade ettim. Bir kez daha liderimizi rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun. Hiçbir zaman unutulmayacaktır.”Mehmet Küçük ise konuşmasında, Dr. Fazıl Küçük’e yönelik yapılan saldırılar konusunu ele aldığı ve kendilerini ziyaret ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Küçük, “Halkımız, siyasi görüşü ne olursa olsun Dr. Fazıl Küçük’e sahip çıkmıştır” dedi.