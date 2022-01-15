Tatar: “Egemen eşitlik siyasetiyle varlığımızı sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesi’nden gelen heyeti KKTC’de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasında her zaman gönül birliğinin olduğunu, özellikle çağımızda iletişim kanallarının kolaylık sağlamasıyla pandemiye rağmen her türlü temas ve iş birliğinin artmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rum tarafının vetosundan dolayı Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargolara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devletin olduğunu herkes görmüştür. 60 yıldan sonra birleşme mümkün değildir. Egemen eşitlik siyasetiyle Türkiye Cumhuriyeti’nden tam destek alarak varlığımızı sürdüreceğiz” dedi.

KKTC’de güçlü, kültürel, sosyal ve siyasi bir yapının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Üniversitesi ile bu bağlamda farklı alanlarda yapılan iş birliğinin KKTC için önemini dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, KKTC temasları hakkında bilgi vererek Ankara Üniversitesi olarak KKTC ile eğitim alanında iş birliğini geliştirmek adına adımlar atıldığını, ortak programlar geliştirildiğini ifade etti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da hazır bulundu.