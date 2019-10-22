Tatar: "Ekonomide 2020 yılında büyüme olacak"

Başbakan Ersin Tatar, Mecliste yaptığı konuşmada, ekonomik olarak ülkenin düzlüğe çıkmasını önemsediklerini söyleyerek, ekonomik protokolün geç imzalanmasından dolayı aksayan çalışmaların devam etmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Dövizdeki durumun da ekonomiyi etkilediğine işaret eden Tatar, faizlerin yüzde 16’lar seviyesine düşürülmesinin ekonomiye ivme kazandıracağını belirtti.

Ekonomik tabloya bakıldığında ülkedeki yatırımların artacağının söylenebileceğini kaydeden Tatar, kaynak akışının 2020’de zamanında yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Ekonomide 2020 yılında büyüme olacağını dile getiren Tatar, teşvik programların devam ettiğini söyledi ve doymuş sektörlere daha çok teşvik verilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Üretmek ve gelişmek için de nasıl katma değer yapılması gerektiği konusunda da çalışma yaptıklarını söyleyen Tatar, Mali Bakanlığı verilerine göre de eknomik olarak 2020 yılında çok daha fazla verim alınacağını belirtti.

Tatar, sivil hizmet görevlisi ve polis alımı konusuna da değinerek, ülkenin güvenliği ve huzuru için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, polis alarak insan kaynaklarına yapılacak takviyenin yanı sıra teknoloji ve alt yapıya yapılacak yatırımla ülke güvenliğinin artırılacağını söyledi. Türkiye’den trafik konusunda eğitim vermek üzere getirilen uzmanlarının polis teşkilatına destek verdiğini kaydeden Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle de güvenliğin sağlanması konusunda çalışmalar yapılacağını belirtti.

Konut, turizm ve eğitim sektöründe lokomotifi sağlamak olduğunu söyleyen Tatar, yapılan düzenlemelerle öğrenci sayısının yüz binin üzerinde olmasının ve turizmde de yatak kapasitesinin artmasıyla sektörün önünün açılmasının önemini vurguladı.