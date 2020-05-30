Tatar: Ekonomideki toparlanmanın uzun sürmeyeceğine inanıyorum

Başbakan Ersin Tatar, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kabuldeki konuşmasında salgının ekonomiyi büyük ölçüde yıprattığına işaret ederek, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın kamu maliyesini rahatlattığı ancak iş dünyasının da böylesi bir kaynağa ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Özel sektörün çarklarının dönme hızının eski seviyeye gelmesi halinde devletin kovid-19 öncesi gelirlerine ulaşabileceğine dikkat çeken Turgay Deniz, özel sektörün kaderine terk edilmesi halinde ortaya çıkabilecek iflaslarla ekonomik çarkların dönmeyeceğini ve devletin de gelirlerini kaybedeceği uyarısında bulundu.

Haziran ayında açıklanması planlanan 2. Ekonomik pakete katkı koymak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Turgay Deniz, toplumsal menfaatleri her zaman ön planda tutan Ticaret Odası’nın Türkiye ile imzalanan anlaşmaya ilk günden destek olduğunu hatırlattı.

Maaş desteği konusuna değinen Deniz, kısmı mesai çalışma tüzüğünde yüzde 60 kotasının olmasını eleştirdi; bunun tüm çalışmalara eşit mesafede olunmamasını getireceğini dile getirdi.

Başbakan Ersin Tatar da, bir takım kararların Ticaret Odası ve ekonomik örgütlerle istişareler sonucu alındığını hatırlatarak, kararların eldeki imkanlar ve kaynaklar doğrultusunda ortaya çıktığını söyledi.

Başarılı bir süreçten geçildiğini kaydeden Başbakan, bütün dünyayı saran ve ekonomilerin küçüldüğü bir dönemde KKTC’de de bir küçülme yaşandığını kaydetti.

Tatar, normalleşmeye girildiğini, birçok sektörün açıldığını, turizm ve yüksek öğretimin de devreye girmesiyle ekonomideki toparlanma ve eski boyuta gelmenin uzun sürmeyeceğine olan inancını dile getirdi.

Bu süreçte hiçbir zaman karamsarlığa düşmediğini ifade eden Ersin Tatar, Türkiye’nin desteğinin ise her zaman önemsendiğini söyledi.

Tatar, “Anlaşmada maliyenin içinde bulunduğu koşullarda sürdürülebilir olabilmesi için kamu maliyesine destek var ama aynı zamanda reel sektör, alt yapı ve savunmaya destekler vardır. Dışardan gelecek olan bu kaynak KKTC’nin kalkınması için ve daraltıcı ekonomik etkenlerin azaltılmasına itici güç olacak. Ama biz hükümet olarak bu çerçevede buradaki kamu harcamalarını ve yatırımlarını iç finans yaratarak nasıl destekleyebileceğimiz ve piyasaya nasıl daha fazla kaynak aktarabileceğimizin çalışması içindeyiz” dedi.

Bunun bir mantığa dayalı olması gerektiğini vurgulayan Başbakan, üzerinde çalışılan ikinci ekonomik paketle ilgili özel sektörle istişarelerin olacağını kaydetti.

Tatar, “Bu konuda sizlerle değerlendirme yapmak istyiyoruz ama yapılacak düzenlemelerin ekonomik akla ve mantığa uyması gerekiyor. Sizin taleplerinizi dikkate alacağız ama bütün bunlar makro ekonomik dengelerin uyumlu bir şekilde sağlanması ve ekonominin uzun vadede sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için bir çerçeveye oturtulmalı. Kamu maliyesi önemli çünkü devletin yükümlülükleri vardır. Maaşlar ve devletin finanse ettiği projeler var. Altyapıdan sağlığa kadar birçok yatırım” dedi.

Pandemi nedeniyle artan sağlık harcamalarının kamu maliyesi tarafından karşılandığını hatırlatan Başbakan Ersin Tatar, Güzelyurt ve Girne’deki hastanelerin en kısa sürede tamamlanması için Bakanlar Kurulu’nda karar aldıklarını söyledi.

Tatar, “Bakanlar Kurulu’nda iç finansman yaratarak hem Güzelyurt hem de Girne’de GAÜ’den devralınan hastanenin en erken zamanda tamamlanması için karar aldık. Bu da ekonomiye kaynak aktarmaktır. Çünkü doğru zamanda ekonominin çarkaları yavaş dönerken iki hastanenin tamamlanmasının doğru bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Harcanacak olan paraların daha fazla altyapıya ve sektörlerin sürdürülebilirliğine harcanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Cari bütçe içinde bir takım mükellefiyetlerin harcanmasının uzun vadede getirisi olması lazım. Aksi takidirde mantıklı olmaz” dedi.

Başbakan Tatar, devletin kaynak yaratmak durumunda olduğunu ancak bu kaynakların da doğru yerlerde harcanması gerektiğini vurguladı.

Ülkede algının iyi yönetildiği ve devamının da iyi yönetilmesi durumunda salgın sonrasında KKTC’nin cazibesinin artacağı ve potansiyelin yüksek olacağı söylemlerini dile getiren Başbakan Tatar, bu cazibeyi gören yurtdışında yaşayan çok sayıda KKTC vatandaşı ile yabancının KKTC’ye gelmek istediği bilgisini paylaştı.

Tatar, “Birkaç ay içinde işlerin normalleşeceğine inanıyorum. Herkes de yoluna devam edecek. Karamsar olmamak gerekiyor. Sıkıntıları hep birlikte aşacağız” dedi.