Tatar, elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı: “Konunun yakın takipçisiyim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pazar akşamından bu yana yaşanmakta olan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaparak, konunun yakın takipçisi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;

“Ülkemizde yakıt sorunu nedeniyle pazar akşamından bu yana yaşanan elektrik kesintilerini ve bunun neden olduğu sorunları yakinen takip etmekte olup gerek hükümet gerekse Kıb-Tek yönetimi ile temaslarım sürmektedir.

Başbakan Sayın Ünal Üstel'in açıkladığı üzere elektrik kesintileri, yakıt ihalesini üstlenen şirketin taahhütlerini yerine getirmemesinden dolayı oluşan yakıt sıkıntısından yaşanırken, halkımızın bu konuda mağdur olduğunu da gözlemlemekteyim.

Elektrik kesintilerinin rutin hâle dönmesi için yoğun çalışmalar devam ederken temennim; bir kez daha böyle bir olayın yaşanmamasıdır. Konunun yakın takipçisi olmaya da devam edeceğim.”