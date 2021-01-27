Tatar, Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akşam saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, Kıbrıs meselesindeki son durumu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı.

Covid 19 salgınıyla mücadelede aşıya ihtiyaç duyulduğunu, iki ülke arasındaki dayanışma ve birliktelikten duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid 19 salgınında mücadelede kullanılacak olan 20 bin doz Sinovac aşısının yarın sabah ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek olmasından ötürü TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.