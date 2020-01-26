Tatar, Erdoğan,Oktay ve Soylu'yu telefonda aradı

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen deprem dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Ersin Tatar mesajında, Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’deki kardeşlerinin acısını paylaştığını belirtti ve “sevinçte olduğu gibi kederde de bir olduğumuz Anavatan Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kıbrıs Türkü her zaman olduğu gibi Türkiye’deki kardeşlerinin yanındadır. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Tatar ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.